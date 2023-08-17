Nevşehir'de Planlı Su Kesintisi Başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu ana ishale hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmasından dolayı, 21 Ağustos'tan itibaren şehir merkezinde planlı su kesintisine gidilecek.

Nevşehir Belediyesi tarafından içme suyu ana ishale hattında gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmasından dolayı, 21 Ağustos'tan itibaren şehir merkezinde planlı su kesintisine gidilecek.

Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından, Senirin mevkiindeki içme suyu deposundan Gazi Stadı altındaki su deposuna gelen ana ishale hattındaki eski asbestli su borularının daha sağlıklı ve uzun ömürlü yeni nesil polietilen borularla değiştirilecek. Cevher Dudayev Mahallesi'nde gerçekleştirilecek olan çalışma dolayısıyla 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü akşam saat 22.00'dan itibaren planlı su kesintisine gidilecek. Çalışmalar sırasında yapılacak kesintiden, şehir merkezindeki tüm mahallelerde, özellikle yüksek kesimlerde bulunan konut ve işyerleri etkilenecek.

Çalışmaların sabah erken saatlerde tamamlanması ile birlikte 22 Ağustos 2023 Salı günü saat 07.00'den itibaren tüm abonelere yeniden su verilmeye başlanacak.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Nevşehir Belediyesi Su Kanalizasyon Müdürlüğü'nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı yenileme çalışması nedeniyle su kesintisine gidilecektir. Bu kapsamda, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 22.00'den 22 Ağustos 2023 Salı sabahı saat 07.00'ye kadar mahallelerimizde planlı su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşlarımızın kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek." denildi. - NEVŞEHİR