Muğla'nın Datça ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta ölü bulundu
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Muğla'nın Datça ilçesinde sahilinde hareketsiz duran bir caretta caretta ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni incelenmek üzere yetkililere bildirildi.
Muğla'nın Datça ilçesinde sahilde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta ölü bulundu.
Karaköy Mahallesi Akçabük sahilinde yürüyüş yapanlar, hareketsiz duran deniz kaplumbağasını görünce durumu yetkililere bildirdi.
Yapılan incelemede öldüğü tespit edilen caretta caretta, Datça Belediyesi ekiplerince gömülmek üzere uygun bir alana götürüldü.
Kaynak: AA / Sebiha Arslan - Yaşam