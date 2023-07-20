Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

MARDİN'in Midyat ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yusuf Kavak (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğleden sonra Midyat- Gerçüş kara yolunda meydana geldi. Yusuf Kavak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, polis kontrol noktasına yakın bir mevkide devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavak, bugün hayatını kaybetti.Kavak'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Yolağzı köyündeki Aile Mezarlığı'na toprağa verildi.