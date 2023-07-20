Üye Girişi
Haberler

Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan Genç Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Mardin'in Midyat ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yusuf Kavak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kavak'ın cenazesi toprağa verildi.

MARDİN'in Midyat ilçesinde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu ağır yaralanan Yusuf Kavak (26), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün öğleden sonra Midyat- Gerçüş kara yolunda meydana geldi. Yusuf Kavak'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, polis kontrol noktasına yakın bir mevkide devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavak, bugün hayatını kaybetti.Kavak'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca alınarak Yolağzı köyündeki Aile Mezarlığı'na toprağa verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Keskin - Yaşam

Midyat Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title