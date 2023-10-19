Mersin'de narenciye yüklü tır yandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde narenciye yüklü tır yandı.

Alınan bilgiye göre C.K. yönetimindeki 33 AGV 962 plakalı dorse, 33 APC 997 plakalı çekicide seyir halindeyken, Pozantı-Tarsus istikameti tünel yakınında aracın motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine Mersin ve Adana itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken, kupa büyük zarar gördü. Dorse bölümünde de zarar meydana geldi. - MERSİN