Menteşe'de 30 Ağustos Zaferi Coşkusu

30 Ağustos Zaferi'nin 101. yılı tüm yurtta olduğu gibi Menteşe'de de coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda fener alayı ile başlayan kutlamalar, Aslı Güngör konseri ile devam etti.

Menteşelilerin yoğun katılım gösterdiği kortejde vatandaşlar, zafer marşları eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile birlikte yürüdü. Kortejin ardından Aslı Güngör sahneye çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, konserde vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sahnede yaptığı konuşmasında Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaparak, şunları söyledi:

"30 Ağustos Türk Milleti'nin, Türk Ulusu'nun bağımsızlığının ne kadar güçlüğü olduğunu tüm dünyaya gösterdiği bir gündür. 30 Ağustos Türklerin bağımsızlığından, vatan sevgisinden, özgürlüğünden vazgeçemeyeceğinin en büyük göstergesidir. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları büyük zaferin destanını yazarak, Türk Milleti'nin neler yapabileceğini tüm dünyaya göstermişlerdir. Hepinizin bildiği gibi bu yıl Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını yaşayacağız. 100 yılı geride bıraktık. Zafer elde edildikten sonra Büyük Önderimizin en büyük projesi Cumhuriyet'i ilan etmek oldu. Çağdaş ve laik bir ülke olduk. Etrafımızda ki komşulara örnek bir ülke olduk. Dünya da barış yurtta barış diyen, barış içinde yaşayan büyük bir ülke olduysak, bugün burada sizlerle beraber olabiliyorsak bu Cumhuriyet'in sayesinde, Ata'mızın sayesindedir. Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Bizler var oldukça, Ata'mıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise şöyle konuştu:

"Hepiniz hoş geldiniz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Çok büyük bir mücadelenin içte ve dışta tüm düşmanlara karşı büyük bir mücadelenin sonucudur. Cumhuriyetimizin İkinci yüzyılında yeniden yola çıkmamız lazım. Rehberimiz belli, ilkelerimiz belli, yolculuğumuzun sonu belli. Muhasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmamız lazım. Bunun için birlikte olmamız gerekiyor. Birbirimizle kavga etmemiz gerekiyor. Kendimize, birbirimize ve milletimize güvenmemiz gerekiyor ve kesinlikle hiçbir zaman umutsuz olmamamız gerekiyor. Atatürk'ün evlatları olarak bizlere umutsuzluk yakışmıyor. Her ne hal olursa olsun biz yeniden bir başlangıç yapmaya ve Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmaya hazırız. Hepinize iyi akşamlar diliyorum, bayramımız kutlu olsun. Rehberimiz Mustafa Kemal Atatürk olsun."

Konuşmaların ardından alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu, başkanlar tarafından sanatçıya plaket ve çiçek takdim edildi.