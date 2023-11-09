Manisa'da kayıp çocuk bulundu

Manisa'da evinden çıkarak kayıplara karışan özel gereksinimli bir çocuk, polis ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Manisa'da evinden çıkarak kayıplara karışan özel gereksinimli bir çocuk, polis ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Saruhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından bugün il merkezinden, ailesinden habersiz Saruhanlı ilçesine giden özel gereksinimli bir çocuk, yapılan çalışmalar sonucu aynı gün bulunarak ailesine teslim edildi. - MANİSA