Manisa'da heyelan sonucu 5 ev tahliye edildi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinin İshakçelebi Mahallesi'nde 1 ay önce meydana gelen heyelanda duvarları çatlayan 5 ev, geçen hafta tahliye edildi. Sokaklarda da yarıkların oluştuğu mahallede oturan vatandaşlar, ölüm korkusuyla yaşadıklarını belirterek çözüm beklediklerini söyledi. Heyelanın kentsel dönüşüm projesi kapsamındaki inşaatın temelinden kaynaklandığını söyleyen Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, Ailelerimize kira yardımı çıkarttık. 5 evdekileri, yeni yapacağımız binalara yerleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile görüşmeleri sürdürüyoruz dedi.

Şehzadeler ilçesinde belediye tarafından sürdürülen kentsel dönüşüm projesi inşaat temellerinin hemen üstündeki İshakçelebi Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yarıkların oluştuğu 2013 Sokak'taki çok sayıda ev hasar gördü. 5 aile evlerinden tahliye edilerek Manisa Öğretmenevi 'ne yerleştirildi. Mahallede önlem alan belediye yetkilileri, heyelan ve göçüklerin oluştuğu ev ve sokakların önüne, 'Toprak kayması sebebiyle yol, araç ve yaya trafiğine kapatılmıştır' yazılı levhalar yerleştirdi.

Heyelan ve göçüğün oluştuğu sokakta yaşayan Yeter Dağtekin, Çocuklarım okula giderken, çatlaklar oluşan evler üzerlerine yıkılır diye endişe içerisindeyiz. Yollarımız da bozuk. Yarın bir gün yağışlar başladığında çamur içerisinde kalacağız. Bir çare bulunmasını istiyoruz. Evlerimizde de çatlaklar var, korkuyoruz diye konuştu.

'SARSINTI OLDUĞUNDA 'ACABA EVİMİZ Mİ' YIKILDI DİYE KORKUYORUZ'

Muazzez Gök ise Büyük korku içerisinde yaşıyoruz. Sarsıntılar olduğunda, 'Acaba evimiz mi kaydı' diye korkuyoruz. Çocuklar okula giderken, 'Acaba oluşan yarıkların içerisinde düşer mi diye tedirginiz. Yol yok, çok zorluk çekiyoruz. Defalarca söylememize ve şikayet etmemize rağmen gelip ilgilenen olmadı. Evimiz başımıza yıkıldıktan sonra mı önlem alınacak diye konuştu.

MİLLİ YÜZÜCÜ DE ZORLUK ÇEKİYOR

Paralimpik Milli Yüzücü Mehmet İlerü de evinin heyelan ve göçüğün oluştuğu sokakta olduğunu belirtip, Her gün bu yolu kullanıyorum. Koltuk değnekleriyle sokakta yürümekte zorluk çekiyorum. Toprak kayması nedeniyle son 2 aydır diken üzerindeyiz. Burada evler tahliye edildi. Her an evimiz yıkılacak diye korku içerisinde bekliyoruz dedi.

'AİLELERİMİZE KİRA YARDIMI ÇIKARTTIK'

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, İnşaatın temelinden kaynaklı mahallemizde bir heyelan oluştu. Riski gördüğümüz ilk andan itibaren olaya müdahil olarak ailelerimizi otellere ve daha sonra öğretmenevine yerleştirdik. Orada etkilenen 5 ev var. Bakanlıkla yaptığımız görüşmeler neticesinde ailelerimize kira yardımı çıkarttık. Aileler evlere yerleştireceğiz ve kirasını ödeyeceğiz. Aynı zamanda bu 5 evdekileri, yeni yapacağımız binalara yerleştirmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile Ankara'da görüşmeleri sürdürüyoruz dedi. (DHA)