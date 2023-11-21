Manavgat'ta traktör trafoya çarptı, sürücü yaralandı
,
Son Güncelleme:
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir traktör, trafoya çarparak durabildi. Kaza sonucunda traktörün sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafoya çarpan traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin Şen'in kullandığı 42 BH 100 plakalı traktör, Askerlik Şubesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Traktör trafo binasına çarparak durabildi. Sürücü Şen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam