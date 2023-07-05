Lüleburgaz Belediyesi'nin düzenlediği Yıldız Yaz Kampı, gençlere birçok aktivite imkanı sunuyor. Sahne performanslarından parkur yarışmalarına, temel izcilik uygulamalarından doğa yürüyüşüne kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

Lüleburgaz Belediyesi Yıldız Yaz Kampı, Lüleburgaz Kent Ormanı'nda devam ediyor. Gençler kampta sahne performanslarından parkur yarışmalarına, temel izcilik uygulamalarından doğa yürüyüşüne kadar çok sayıda aktivite yapma imkanı buluyor.

Lüleburgaz Belediyesi'nin 3 Temmuz'da başlayan Yıldız Yaz Kampı, Lüleburgaz Kent Ormanı'nda tüm hızıyla devam ediyor. 1 Eylül'e kadar 9 hafta sürmesi planlanan kampta gençler 3 farklı yaş kategorisi halinde hem çevre bilinci kazanıyor hem de unutulmayacak aktiviteler gerçekleştiriyor.

Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde gerçekleşen ve izci liderleri tarafından eğitimlerin verildiği Yıldız Yaz Kampı'nda gençler, sahne performansları, parkur yarışmaları, doğa yürüyüşü, bilgi yarışması, temel izcilik uygulamaları ve el sanatları çalışmaları gibi çok sayıda alanda farklı aktiviteyi deneyimleme fırsatı buluyor.

3 Temmuz ile 1 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleşen ve her bir grubun 4 gece 5 gün yer alabildiği kampa katılmak isteyen gençler velileriyle birlikte 17 Temmuz'a kadar Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi'nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.