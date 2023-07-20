Letonya'da Leylek Yuvasını Yıkan Kişiye Para ve Çalışma Cezası

Letonya'da evinin çatısındaki leylek yuvasını yıkan kişi, doğal hayata zarar vermekten 15 bin euro para ve 140 saat kamu yararına çalışma cezasına çarptırıldı.

Letonya'da evinin çatısındaki leylek yuvasını yıkan kişi, doğal hayata zarar vermekten 15 bin euro para ve 140 saat kamu yararına çalışma cezasına çarptırıldı.

Leyleklerin koruma altında olduğu Letonya'da evinin çatısındaki leylek yuvasını yıkan kişi hakkında açılan davada karar belli oldu. Semigalia kasabasında geçtiğimiz yıl alkollü olduğu sırada evinin çatısına çıkarak elinde sopayla leylek yuvasını yıkan ve yuvadaki 3 yavru leyleği telef eden ev sahibi para cezasına çarptırıldı.

Semigalia Bölge Mahkemesi, suçunu kabul ederek pişman olduğunu söyleyen ev sahibini, leylek yuvasını yıkarak ve leylekleri öldürerek doğal hayata zarar verdiği gerekçesiyle 15 bin euro para ve 140 saatlik kamu yararına çalışma cezası verdi. - VARŞOVA