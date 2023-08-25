Kulu'da Koruma Altına Alınan Bataklık Kuşu

Konya'nın Kulu ilçesinde bulunan bitkin haldeki bataklık kuşu, koruma altına alındı. Gurbetçi Bilal Akmeşe tarafından fark edilen kuş, Kulu Belediyesi'ne teslim edildi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek.

Konya'nın Kulu ilçesinde bitkin halde bulunan bataklık kuşu koruma altına alındı.

Yurt dışında yaşayan gurbetçi Bilal Akmeşe, tatil yapmak için geldiği Beşkardeş Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bitkin halde yerde duran bir bataklık kuşu olduğunu fark etti.

Akmeşe, kuşu alarak Kulu Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli veteriner hekime teslim etti.

Koruma altına alınan kuşun kontrollerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı 8. Bölge Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.