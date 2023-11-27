Kazdağları'nda Yoğun Kar Yağışı

Balıkesir'in Havran ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde, Kazdağları'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı yoğunlaşarak devam ediyor. Kar yağışı dron ile havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde başlayan ve halen devam eden kar yağışı Kazdağları'nda yoğunlaşarak devam ediyor. Çanakkale'nin Yenice ilçesi ile Balıkesir'in Edremit ilçesi arasında bağlantıyı sağlayan karayolunda kar yağışı nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan yetkililer yolun açık kalması için yoğun bir çalışma yapıyor. Yolda Karayolları ekipleri sabah saatlerinde tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Kazdağları'nın Hanlar, Kumluca, Eybek ve Handere mevkiilerinde kar yüksekliği 10 santimetreyi aştı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor. Bu yol kesimini kullanacak sürücülerin kar lastiği, zincir ve çekme halatını yanlarında bulundurması ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. - BALIKESİR