Kayseri'de Midibüs Devrildi: 15 Yaralı
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Kayseri-Niğde kara yolu üzerinde seyir halinde olan midibüs, yol kenarına devrildi. Kazada 15 kişi yaralandı ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kayseri'de yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
A.D. idaresindeki 50 UG 202 plakalı yolcu taşıyan midibüs, Kayseri- Niğde kara yolu 51. kilometrede yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 15 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam