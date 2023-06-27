Kars'ta Bıçak Ustaları Arife Günü de Yoğun Mesai Yapıyor

Kars'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bıçak talepleri artarken, bıçak ustaları arife günü de yoğun mesai yapıyor. Vatandaşlar, seyyar tezgahlarda ve bıçakçıların bulunduğu caddelerde bıçaklarını biletiyor. Ustalar, taleplere yetişebilmek için gece saatlerine kadar çalışıyor.

Kars'ta bıçak ustaları, taleplere yetişebilmek için arife gününde de yoğun mesai yapıyor.

Vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa caddelerindeki seyyar tezgahlarda ve bıçakçıların bulunduğu Cengiz Topel Caddesi'nde bıçaklarını biletiyor.

Talebe cevap verebilmek için yoğun mesai yapan ustalar, gece saatlerine kadar çalışmayı sürdürüyor.

Bıçak bileme ustası Gökhan Gündüzalp, AA muhabirine, Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların taleplerine yetişmek için kentin farklı noktalarına tezgah kurduklarını söyledi.

Vatandaşların rahat kurban kesmek için bıçaklarını elden geçirdiklerini anlatan Gündüzalp, "Bayram yoğunluğundan dolayı caddelerde tezgah açmaktayız, bıçaklara güzel talep var. Biz de yaptığımız el emeği bıçakları burada sergiliyoruz. Bıçak bilememiz var, bütün hizmetlerimiz burada halka açıktır." dedi.