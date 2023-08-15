Karaman'da Gölette Boğulma Tehlikesi Geçiren Kardeşler

Karaman'da parktaki suni gölette ayağını suya sokmak isterken kayarak gölete düşen çocuk ve onu kurtarmak için suya giren 12 yaşındaki abisi boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocuk, durumu görerek elbiseleriyle suya atlayan bir vatandaş tarafından kurtarılırken, itfaiyenin sudan çıkardığı abisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İki kardeş suni gölette boğulma tehlikesi geçirdi, birinin durumu ağır

Kardeşlerden birisini elbiseleriyle suya atlayan vatandaş kurtardı

KARAMAN - Karaman'da parktaki suni gölette ayağını suya sokmak isterken kayarak gölete düşen çocuk ve onu kurtarmak için suya giren 12 yaşındaki abisi boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocuk, durumu görerek elbiseleriyle suya atlayan bir vatandaş tarafından kurtarılırken, itfaiyenin sudan çıkardığı abisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Çeltek Mahallesi Dağ Oteli mevkisinde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı'nda bulunan suni gölette yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.A. (12), kardeşi Ö.A. ile Türk Dünyası Kültür Parkı'na gitti. İki kardeş park içerisinde bisikletle dolaşırken, Ö.A. suni gölete ayaklarını soktu. Bir anda yosun tutan beton zeminden kayan Ö.A., yaklaşık 1,5 metre derinlikteki su dolu suni gölete düştü. Kardeşinin düştüğü gölette çırpındığını gören abisi M.A. da gölete girerek kardeşini kurtarmak istedi. İki kardeşin yardım çığlıklarına Türk Dünyası Kültür Parkı'na piknik yapmaya gelen çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri de sevk edildi. Gölete giren bir vatandaş Ö.A.'yı sağ salim sudan çıkarmayı başarırken, abisi M.A. suyun dibine battı. Olay yerine gelen itfaiye eri de beline bağladığı halatla gölete girerek M.A.'yı çıkardı. Bilinci kapalı ve kalbi durmuş vaziyette sudan çıkarılan M.A., ambulansta sağlık görevlilerinin müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavisi halen devam eden M.A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Boğulmaktan son anda bir vatandaş tarafından kurtarılan Ö.A.'nın ise biraz su yuttuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olaydan sonra olay yeri inceleme ekibi ise suni gölette inceleme yaptı.

Suni gölete düşen kardeşlerden birini vatandaş kurtardı

Suni gölette çırpınan kardeşlerden Ö.A.'yı kurtaran Ali Yıldız, "Piknik yaptığımız sırada çığlık sesleri üzerine hemen gölete koştum. Gölete geldiğinde iki kardeşin suyun içinde çırpındığını gördüm ve hiç düşünmeden elbiselerimle suya atladım. İlk olarak ikisini de tutmayı başardım ama ben de suyun dibine gittim. Zor da olsa küçük çocuğu kenara çıkardım. Geri döndüğümde diğer çocuk tabana çökmüştü. Daha sonra itfaiye geldi ve diğer çocuğu çıkardı" dedi.

Olayı gören Ali Akın da, "Küçük çocuk yosundan dolayı kayarak suya düşmüş. Suda çabalarken, abisi müdahale etmeye çalışıyor. Bu sefer de abisi suyun dibine gidiyor" diye konuştu.

Demir korkuluklarla çevrili olan ve uyarı levhaları bulunan suni gölette, 2018 yılında serinlemek için giren bir çocuk da boğularak can vermişti.