Karamağara Koyu: Hatay'ın Gizli Cenneti

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Karamağara Koyu, eşsiz manzarası ve berrak suyuyla serinlemek isteyenlerin tercih ettiği bir nokta haline geldi. Bir dönem korsanların saklandığı yer olarak bilinen Karamağara Koyu, doğal güzelliğiyle görenleri büyülüyor.

'Gizli cennet' olarak bilinen Karamağara Koyu eşsiz manzarasıyla kendine hayran bırakıyor

Hatay Yayladağ'da bir dönem korsanların saklandığı üs olması sebebiyle ün kazanan yeşil ile mavinin birleşmesiyle eşsiz bir manzara sunan Karamağara Koyu, sıcak geçen günlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu

HATAY Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan korsanların saklanmak için kullandığı belirtilen halk arasında da "Gizli cennet" olarak bilinen Karamağara koyu eşsiz manzarasıyla ve suyunun berraklığı ile sıcaklarda serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Enkaz kent Hatay'da depremin ardından normalleşme süreci devam ederken Yayladağı ilçesinde bulunan "Gizli cennet" olarak halk arasında adlandırılan Karamağara koyu yoğun ilgi görüyor. Bir dönem korsanların saklanmak için kullandığı yer olan Karamağara koyu, eşsiz güzelliği ve manzarası ile görenleri mest ediyor. Kentte sıcaklıkların 40 dereceyi bulmasıyla bölge halkıda Karamağara koyuna giderek denize girip serinleme fırsatı buluyor.

"Suyu çok temiz, manzarası da çok güzel"

Sürekli Karamağaraya geldiğini vurgulayan Cuma Ağca, "Burası çok kalabalık oluyor, özellikle hafta sonları. Suyu çok temiz güzel, insanları sürekli geldiği yer. Suyu çok temiz ve çok güzel, manzarası da çok güzel o yüzden sürekli buraya geliyorum" diye konuştu.

Antakya'dan gelen İdris Konak ise " Suyu çok güzel, dağdan tatlı su geliyor. Suyu da çok temiz, temiz bir yer. Güzel hoşumuza gidiyor" sözlerine yer verdi.