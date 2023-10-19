Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

VAN - Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran kar yağışı Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Bahçesaray'dan Van'a gitmek için yola çıkan sürücüler kar yağışı sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Zinciri olan sürücüler zincir takarak yoluna devam ederken, zincirsiz olan sürücüler ise geri dönmek zorunda kaldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.