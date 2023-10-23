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Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada itfaiye ekipleri müdahale etti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.