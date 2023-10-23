Kamyon Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı
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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde bir kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kazada itfaiye ekipleri müdahale etti ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Kadirli Andırın karayolu Harboğazı mevkiinde meydana geldi. Sondaj aleti yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sonrası itfaiyenin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Andırın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - OSMANİYE