Kahramanmaraş'ta Otogarda Bayram Hareketliliği

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar tatil için farklı şehirlere yolculuk yapıyor.

Kahramanmaraş otogarında bayram hareketliliği

KAHRAMANMARAŞ - Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yoğunluk yaşanıyor.

6 Şubat tarihli meydana gelen depremler sonrası Ramazan Bayramı'nın ardından Kurban Bayramı'nı da yaşayacak olan Kahramanmaraş'ta, şehirlerarası otobüs terminalinde tatil yoğunluğu başladı. Bazı vatandaşlar başka illerden Kahramanmaraş'a gelirken, bazıları da bayram tatilini geçirecekleri şehirlere yolculuk yapıyor. Bu nedenle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk yaşanıyor.

Otobüs şoförü Murat Baz, yoğunluğun iki hafta daha süreceğini ifade ederken sürücülerin de dikkatli olmasını tavsiye etti.

Bir başka şoför Ayhan Esen ise "Yoğunluk bayramdan sonra da devam eder. İstanbul, İzmir, Manisa, Bursa, Balıkesir, Van ve Muş gibi birçok şehre otobüsümüz mevcut" dedi.

Yolculardan Hacer Onaran da "Malatya'ya gideceğim. Bilet bulmakta zorlandım ama bir otobüs buldum bekliyorum"diye konuştu.