Kahramanmaraş'ta Otobüs Kazası: 9 Yaralı

Kahramanmaraş'ta özel halk otobüsü ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı trafik kazası otobüs içindeki güvenlik yansıdı.

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Karşıyaka Mahallesinde meydana gelmiş, M.D. idaresindeki 46 BH 351 plakalı belediye otobüsü ile B.B. idaresindeki 46 H 0177 plakalı özel halk otobüsü kafa kafaya çarpışmıştı.

9 kişinin yaralandığı trafik kazası belediye otobüsünün içindeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki otobüsün çarpışma anı görünüyor. Bir diğer görüntüde ise yolcuların kaza anında panikle bağırdığı ve çarpışma sonrası etrafa saçıldığı görünüyor.

Otobüs kazasında yaralanan 9 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ