İzmir'de inşaat çalışması sırasında su borusu patladı, sokaklar suyla doldu

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir binanın inşaat çalışmaları sırasında kepçe, su borusunu patlattı. Sokaklar suyla dolarken, evlerde su baskını meydana geldi. İZSU ekipleri ve itfaiye olaya müdahale etti.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki bir binanın inşaat çalışmaları sırasında kepçe, su borusunu patlattı. Sokaklar suyla dolarken, evlerde su baskını meydana geldi.

Olay, Şemikler Mahallesi 62862 Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Bina inşaatında zemin çalışması yapan bir kepçe, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (İZSU) ait su borusunu patlattı. Tazyikli akan su nedeniyle sokak suyla dolarken, bölgedeki bazı evleri su bastı. Vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen İZSU ekiplerince hatta giden su kesilip, patlağın olduğu noktada tamir çalışması başlatılırken, itfaiye ekipleri ise evlere dolan suları tahliye etti.

'KAÇ SAATTİR SULARLA UĞRAŞIYORUM'

Evine su basan vatandaşlardan evli ve iki çocuk babası Sedat Yılmaz (48), İşe gitmek için hazırlanıyordum. Bir baktım evim yarıya kadar su dolmuş. Müteahhit inşaat çalışması yaparken büyük su borusunu patlatmış. Bütün sokak suyla doldu taştı. Sokak su doldu. Kaç saattir sularla uğraşıyorum dedi.

İşçi emeklisi Serkan Kadıköy (48) ise Kepçe kazarken boruyu patlattı. O anları gördüm. Her taraf su ile doldu. Sokak, evler rezalet bir halde dedi.(DHA)