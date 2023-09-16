Tuzla'da ormanlık alanda yangın

İSTANBUL - Tuzla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 16.30 sıralarında Tuzla'da Aydınlı Mahallesinde TOKİ Konutları bölgesinde ormanlık alanda meydana geldi. Yoğun dumanların yükseldiği alana ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri askeri alandan yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş alana yayılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.