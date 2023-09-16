İstanbul Tuzla'da Ormanlık Alanda Yangın Çıktı
İstanbul Tuzla'da saat 16.30 sıralarında Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde TOKİ Konutları bölgesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Tuzla'da ormanlık alanda yangın
İSTANBUL - Tuzla'da ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Yangın saat 16.30 sıralarında Tuzla'da Aydınlı Mahallesinde TOKİ Konutları bölgesinde ormanlık alanda meydana geldi. Yoğun dumanların yükseldiği alana ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri askeri alandan yangına müdahale etti. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş alana yayılırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.