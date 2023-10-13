Hazro'da 70 çocuk sünnet edildi

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde düzenlenen sünnet şöleninde 70 çocuk sünnet edildi. Kaymakam Doğukan Koyuncu, çocukların sağlık, eğitim ve refahı için desteklerinin süreceğini belirtti.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 70 çocuk sünnet edildi.

Hazro'da sünnet şöleni düzenlenerek 70 çocuk sünnet edildi. Şölende konuşan Kaymakam Doğukan Koyuncu, çocukların sağlık, eğitim ve refahı için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Bu özel günde de ailelerin ve çocukların yanında olmaktan gurur duyduklarını belirten Kaymakam Koyuncu, çocuklara sağlık, mutluluk ve başarılı bir gelecek dilediğini ifade etti. - DİYARBAKIR