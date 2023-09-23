Hatay'ın Yayladağı ilçesinde motosiklet kazası: 1 yaralı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı. Kazaya sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neden oldu. Yaralı kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonraki saatlerde Yayladağı ilçesinde ormanlık alanda meydana geldi. Kazaya sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neden oldu. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yabancı uyruklu bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak acil sağlık ekiplerine teslim edildi. - HATAY