Hatay'da enkazdan kurtarılan köpek, İzmir'de sıcak bir yuvaya kavuştu. Kevser Şükran İbiş ve Şevki Batuhan Köroğlu tarafından sahiplenilen ve "Lilit" adı verilen patili dost, yeni yuvasında yaşadığı travmaları atlatmaya çalışıyor. Lilit ile karşılaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Kevser Şükran İbiş ise "Onu sahiplendikten sonra benim de hayatım değişti. Çocuğum gibi oldu" dedi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 kenti etkileyen büyük depremlerin ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi veteriner hekimlerince Hatay'da enkazdan kurtarılan dişi köpek, İzmir'de sıcak bir yuvaya kavuştu. Depremin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde tedavi edilen ve arka bacağında kırık olduğu belirlenen köpek, sağlığına kavuştuktan sonra sahiplendirildi. Lilit'i sahiplenen Kevser Şükran İbiş ile Şevki Batuhan Köroğlu, onunla yeni bir hayata başladıklarını söyledi.

"BENİM DE HAYATIM DEĞİŞTİ"

Hayvanları çok sevdiğini ancak böyle bir sorumluluk üstlenmeye henüz hazır olmadığı için hayvan sahiplenmediğini söyleyen İbiş, Lilit'i gördüğünde farklı duygulara kapıldığını gözleri dolarak anlattı. İbiş, "Onu görünce her şey değişti ve 'Benim çocuğum olmalı' diye düşündüm. O anki duygumu anlatamam. Çok masum duruyordu. Biz birlikte çok iyiyiz. Birlikte çok mutluyuz. Çok acı şeyler yaşadı. Yaşadıklarını unutturmaya çalışıyoruz. Biraz zorlanıyoruz ama umarım birlikte başaracağız. Onu sahiplendikten sonra benim de hayatım değişti. Bütün hayatımı onun üzerine kurdum. Bir adım atarken onu düşünüyorum. Çocuğum gibi. Ben doğursam ancak bu kadar olur. Umarım o da memnundur hayatından" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Şevki Batuhan Köroğlu ise hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Aslında evlilik hazırlığı içerisinde olduğumuz için hayvan sahiplenmeyi düşünmüyorduk. Kendi evimize geçtikten sonra sahiplenmeyi planlıyorduk. Ancak onu gördükten sonra her şey değişti. Çok mutluyuz. Henüz depremin etkilerini tam olarak atlatamadı. Sosyal anksiyetesi var" diye konuştu. Hayvan sahibi olmak isteyenlerin barınaklardaki canları sahiplenmesini isteyen Köroğlu, "Sokaktaki hayvanların tek sebebi biziz aslında. Onlara yeterli şekilde bakılmadığı için bunlar oluyor. Herkes barınaktan hayvan sahiplense, cins yavruları çoğaltıp satma derdine düşmese her şey hepimiz için çok daha kolay olacak. Yoksa bunun önüne geçemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASI İÇİN ÇOK ÇABALADIK"

Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde görevli veteriner hekim Yağmur Doruk da depremden etkilenen Lilit'in sağlığına kavuşması için çok çabaladıklarını söyledi. Doruk, "Depremin hemen ardından ambulansımız bölgeye gitti. Bölgedeki bazı hayvanları buraya getirdiler. Lilit de onlardan biri. Geldiğinde yaptığımız tedavi sonrası arka bacağında kırık olduğunu belirledik. Çok ağır bir kırık değildi. Tedavisi tamamlandı. Kısırlaştırdık ve ilan açarak sahiplendirdik" dedi.

GÜÇLÜ VE KUKİ DE SICAK YUVA ARIYOR

Pako Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü'nde görevli öğretmen Nurşah Başbay da barınağa getirilen ve tedavi edildikten sonra sağlığına kavuşan iki can dostun hikayesini paylaştı. 2 buçuk yaşındaki erkek köpek Kuki'nin geçen Ocak ayında barınağa getirildiğini belirten Nurşah Başbay, "Geldiğinde sırtında dayaktan ötürü oluşan yaralar vardı. Sokakta şiddete uğradığını tahmin ediyoruz. Buradaki tedavisi 2 ay kadar sürdü. Aldığı tedaviler ve burada kendisine gösterilen şefkat sayesinde özgüvenli bir çocuk oldu" dedi. Güçlü adını verdikleri köpeğin ise gençlik hastalığına yakalandığını ifade eden Başbay, "Bize ilk geldiğinde hiçbir şekilde yürüyemiyordu. Daha sonra gönüllülerin desteği ile İstanbul'da 6 ay boyunca fizyoterapi tedavisi aldı. Tedavi olduktan sonra buraya geldi. Kendine yetebilecek kadar yürüyor, koşuyor. Şimdi biz elimizden geldiğince onun yeni hayatına adapte olabilmesi için çabalıyoruz. Yürümesi için yeni alanlar yaratıyoruz" diye konuştu. Güçlü ve Kuki de sıcak bir yuva arıyor.

600 CAN DOSTA SICAK YUVA BULUNDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "satın alma, sahiplen" sloganıyla sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve mutlu ortamlarda yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir, son bir yılda barınağa getirilen yaklaşık 600 sokak köpeğini sahiplendirdi.