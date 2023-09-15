Hasankeyf köylerinde altyapı çalışmaları tamamlandı

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlandı. Vali Ekrem Canalp'in köy ziyaretlerinde iletilen taleplerin karşılanması için başlatılan çalışmalar sonuç verdi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı köylerde kilitli parke taşı, içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları yürütüldü.

Vali Ekrem Canalp'in köy ziyaretlerinde iletilen taleplerin karşılanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Hasankeyf'e bağlı Akalin, Üçyol, Palamut, Tepebaşı, Büyükdere ve Kumluca köylerinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

Büyükdere ve Akalin köylerinde, talep edilen kanalizasyon tesisinin yapımı tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.

Üçyol, Tepebaşı ve Palamut köylerinde de kilitli parke taşı çalışması yapıldı.

Kumluca ve Akalin köylerinde ise talep üzerine içme suyu sondajı yapıldı. Sondaj ile sağlanan su köylerdeki vatandaşların kullanımına sunuldu.