Muş-Bitlis Karayolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı. İstanbul-Van seferi yapan yolcu otobüsüne hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu çarptı. Kazada ölü ve yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı

MUŞ - Muş- Bitlis Karayolunda meydana gelen kazada hafriyat kamyonu yolcu otobüsüne çarptı.

Alınan bilgilere göre kaza Muş-Bitlis karayolu şeker fabrikası kavşağında meydana geldi. İstanbul- Van seferi yapan yolcu otobüsüne hafriyat kamyonu çarptı. İddiaya göre hatalı sollama yapan hafriyat kamyonunun çarptığı 63 BB 554 plakalı yolcu otobüsü orta Refüje çıkarak durabildi. Yolcular korku ve panik yaşadığı kazada ölü ve yaralı olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, 112 Acil Sağlık, AFAD ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldı.