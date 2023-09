Gümüşhane'de Dünya Temizlik Gününde çevre temizliği yapıldı

Gönüllüler bir saat içinde 90 torba çöp topladı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de tüm dünyayla eş zamanlı olarak 16 Eylül Dünya Temizlik Gününde gönüllüler bir saat içinde 90 torba çöp topladı. Etkinlikte özellikle küçük çocuklar çöpleri atan büyüklerine sitem etti.

Her yıl Eylül ayında kutlanan Dünya Temizlik Gününde Let's Do It ! (Haydi Yapalım) hareketi geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Gümüşhane'de temizlik etkinliği gerçekleştirdi.

Çöp körlüğü mücadelesinde kitlesel farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlik kentin eski yerleşim yeri olan tarihi Süleymaniye Mahallesinde düzenlendi. Gönüllüler mahallenin ilerisinde Gümüşhane'yi kuşbakışı gören ve özellikle akşam saatlerinde alkol alan vatandaşların uğrak noktası olan alanlarda temizlik yaptı.

"Bu kadar çöpü niye atıyorsunuz buralara?"

TEMA Vakfı, Gümüşhane Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Merkezi ve Orman İşletme Müdürlüğü'nün desteklediği etkinliğin en küçük katılımcılarından Nisanur Okurer "Yol kenarlarına bile çöp atmışlar, büyüklerim çöp atmasın doğaya" ifadelerini kullanırken Asel Uğur ise "Buradan büyüklerime sesleniyorum bu kadar çöpü niye atıyorsunuz buralara? Çok kötü bir durum. Umarım bir daha yapmazlar" dedi.

"Büyüklerime sesleniyorum lütfen çöplerini çöp kutularına atsınlar"

Göksu Tersever ise gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Heryerde cam şişeler vardı. Dağlardan bir sürü poşet sarkıyordu. Lütfen bir daha yol kenarlarını ve doğayı kirletmeyin" ifadelerini kullanırken Lina Öztürk "Her yerde çok fazla çöp vardı. Bir sürü çöp topladık. Büyüklerime sesleniyorum lütfen çöplerini çöp kutularına atsınlar. Cam şişeler var burada yangın çıkabilir" diye konuştu.

"Buralar böyle kalmasın, Gümüşhane'miz güzel olsun, güze görünsün"

İstanbul'dan geldiği memleketi Gümüşhane'de düzenlenen etkinliğe katılan Esin Sümer ise "Etkinliği duyunca katılmak istedim. Çok güzel bir etkinlik oldu. Buradaki etkinliğe katılan insanlarla gurur duydum. Ama çöpleri keşke atmasalardı. Rica ediyorum bir daha çöpleri buralara atmasınlar. Güzel bir görüntü olmuyor. Belediye ve Valiliğimizi göreve çağırıyorum. Buralar böyle kalmasın, Gümüşhane'miz güzel olsun, güze görünsün" ifadelerini kullandı.

"Burada daha detaylı bir temizlik çalışmasına ihtiyaç var"

TEMA Vakfı Gümüşhane Temsilcisi Selami Öktem ise "Biz 3 yıldır bu programı Gümüşhane'de destekliyoruz. Şimdiye kadar 100 torbaya yakın çöp topladık yol boyunca. Yolun altında da çok fazla çöp var. Ne yazık ki bunların birçoğu yangın riski barındıran cam şişeler gibi materyaller. Bu bizi daha da çok korkutuyor. Burada çıkacak bir yangın bize çok fazla zarar verip, şehrimizin bu güzide noktasını mahvedebilecek bir potansiyele sahip. Burada daha detaylı bir temizlik çalışmasına ihtiyaç var. Buranın kirlenmemesine de ihtiyacımız var. Burası Gümüşhane'ye hakim bir noktada güzel bir manzara sunan bir yer" diye konuştu.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait aracın temizlik yapılan alanları yıkadığı etkinlik, Süleymaniye Mahallesinde bulunan Uygulama Oteli önüne kadar devam ederek burada hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.