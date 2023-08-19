Eskişehir'de Ölçe Bölgesinde Yaşayan Vatandaşlar Çözüm Bekliyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Emek mahallesi sınırları içinde yer alan Ölçe bölgesinde yaşayan binlerce vatandaşlar, semt pazarı, ulaşım, banka ATM ve Eskart dolum yeri gibi birçok sıkıntılarına yetkililerden çözüm bekliyor.

Ölçe, Emek mahallesin en yoğun nüfuslu ve hareketli bölgelerinden biri olduğunu belirten vatandaşlar, buna rağmen öncelikli olarak bölgede bir semt pazarının olmaması, çevre sakinlerini hem ekonomik hem de sosyal anlamda mağdur ediyor. Özellikle bölgedeki kadınlar, ATM ve Eskart dolum yerinin bölgede olmamasından dolayı vatandaşalar zorluk yaşadıklarını belirti, taze meyve, sebze ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşılamak için uzak bölgelere gitmek zorunda kaldıkların, bu da hem zaman kaybı hem de ekstra maliyet olduğunu belirtiyorlar. Mahalle sakinleri, bu taleplerinin yerine getirilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

"Ölçe çevre sakinlerinin ötekileştirilmesini istemiyorum"

Ölçe bölgesinde oturan vatandaşların haklı taleplerinin olduğunu belirten Emek Mahallesi Muhtarı Sibel Akıl, "Ölçe, Emek mahallesin en yoğun nüfuslu ve hareketli bölgelerinden biridir. Bu alan Emek Mahallesinin en gözde alanlarından bir tanesi ama maalesef ötekileştirilmiş bir alan olmuş oluyor. Çünkü burada ulaşım sorunu var. Burada bazı eksiklikler var. Bunlardan bazıları, pazarın olmaması, ortak ATM'lerin olmaması çevre sakinlerini zor durumda bırakıyor. Paralarını çekebileceği veya yatırımlarını yapabileceği ortak ATM'ler. Yine aynı şekilde buranın pazar sorunu var. Evet, Eskişehir'de iki tane büyük pazar var, biri Çamlıca'da, birisi de Emek Mahallesi'de. Lakin bu yeterli mi? Değil. Daha önce defalarca Hz. İbrahim Camii'ni olduğu yere semt pazarı kurulması talebinde bulunduk. Ancak bu bölgeye pazar kurulamayacağını Pazarcılar Odası defalarca söyledi. Ben de defalarca Pazarcılar Odasına gittim, kapısını çaldım. Ama iki satır yazıyı maalesef yazıp da 'Buyurun muhtar hanım, sebebini açık bir şekilde yazdım' demedi. Bu yönde gerçekten buradaki halkımız gerçekten zor durumda kalıyor. Araçla gidip gelmek zorunda kalıyorlar pazar yerine. Yaşlılar pazar arabalarını taşıyamıyorlar. Bayağı bir zorluklar yaşıyorlar. Bu nedenle bu sorunun giderilmesini en başından beri istiyorum. İstemeye de devam edeceğim. Yine aynı şekilde bakım olsun, belediye hizmeti olsun. O alanda da maalesef biraz zayıf kalıyor burası. İşte ağaçların kesilmesi olsun, otların biçilmesi olsun, çöp konteynerleri olsun, her şeyle ilgili problemi var maalesef. Ötekileştirilmesini istemiyoruz buranın. Özellikle buradaki insanlara, bu bölgeye sahip çıkmasını istiyoruz. ve ben her zaman burası için mücadele edeceğim. Etmeye de devam" şeklinde konuştu.

"Her seçim öncesinde vaatlerde bulunuyorlar, ama bir icraat göremiyoruz"

Pazar ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını ve diğer sorunlarını dile getiren vatandaşlardan Yasemin Ağlar "Ölçe'de oturan vatandaşlar olarak en baş problemimiz pazar ihtiyacı. İhtiyacımızı karşılayamıyoruz. Civar yerlere gidiyoruz. Pazar bize çok uzak ve bunu defalarca dile getirdik. Para çekmek için çarşıya gidiyoruz. ATM'nin yapılmasını istiyoruz. Otobüs dolum yerlerinin kartlarımızın yüklenmesini istiyoruz. Çünkü çok zorluk yaşıyoruz. Mesela buradan Eskart dolumu yeri olmadığı için kartlarımızı dolduramıyoruz. Şoförlerle kavga etmek zorunda kalıyoruz. Almıyorlar bizi. Biz bir saat beklemek zorunda kalıyoruz. Bu da büyük bir sorun bizim için. Daha önce yetkilere başvuruda bulunduk ancak hiçbir çözüme ulaşılmadı. Her seçim öncesinde gelip vaatlerde bulunuyorlar ama bir icraat göremiyoruz. Ölçe bölgesine sadece seçimden seçime geliniyor. Burası hep çok arka planda kalıyor. Yani Vadi şehir bizden sonra yapıldı. Ama her şey var. Burası dışlanmış bir bölge. Öyle diyebilirim yani. O nedenle en yakın zamanda şu pazar ihtiyacımızı gidersinler. Belki 15 senedir dile getiriyoruz. Yetkiler sorunlarımıza çözüm bulsun istiyoruz" dedi.

"Emek Mahallesinde her şey var ama ulaşım olmadığı için bir türlü oraya ulaşamıyoruz"

Bir diğer çevre sakini Fatma Durak ise, "Emeğe bağlı olarak yaşıyoruz. Emek Mahallesinde her şey var ama ulaşım olmadığı için bir türlü oraya ulaşamıyoruz. Benim en büyük şikayetim ulaşım, pazar ve ATM sorunları. Biz Ölçe'de olduğumuz için buradan oraya ulaşım yok. Birileri götürürse öyle gidebiliyoruz. Diğer sorunlara örnek veriyorum Eskart dolum noktası yok. ATM yok burada. Yani üvey evlat gibiyiz biz burada" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR