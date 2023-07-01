Eskişehir'de Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç Kız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Eskişehir'de iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç kız son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece saatlerinde Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde iki motosikletin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ezgi Nehir Uçarlı (18) için Vişnelik Mahallesi'ndeki Sami Ramazanoğlu Camisi'nde tören düzenlendi.

Cenazeye, Ezgi Nehir Uçarlı'nın yakınları, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Genç kızın naaşı, Eskişehir Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Ezgi Nehir Uçarlı'nın babası Mustafa Uçarlı, cenaze namazının ardından gazetecilere, kızının üniversitede okumayı ve ressam olmayı hedeflediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Güzel Sanatlar Fakültesi okuma hedefi vardı. Resim yapmayı çok seviyordu. Ancak olmadı, cennetin resmini çizmeye gitti." dedi.

Gökhan Demirkapı (30) idaresindeki 26 ZH 158 plakalı motosiklet, Merkez Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi İsmet İnönü 2 Caddesi'nde Ruşen Can'ın (30) kullandığı 35 VAJ 77 plakalı motosikletle çarpışmış, kazada, Demirkapı'nın motosikletinde yolcu olarak bulunan Ezgi Nehir Uçarlı (18), olay yerinde hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Gökhan Demirkapı, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Zanlı Demirkapı, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanmıştı.