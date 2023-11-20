Eskişehir'de Gizli Buzlanma Nedeniyle Kontrolden Çıkan 2 Tırın Sürücüleri Ağır Yaralandı

Eskişehir'de gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan ve yaklaşık 12 metrelik köprüden aşağıya uçan 2 tırın sürücüleri ağır yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Eskişehir-Bursa karayolu 11'inci kilometresinde bulunan Çukurhisar Mahallesi girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bursa yönünde seyir halinde bulunan Süleyman K. (32) idaresindeki 63 AEK 558 plakalı tır ile Ramazan S., (62) idaresindeki 26 UA 913 plakalı tır, sürücülerinin gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetlerini kaybetmeleri sonucu bariyerlere çarparak köprüden aşağı uçtu.

Köprüden aşağı uçan tırlar kullanılmaz hale gelirken, kasalarında taşıdıkları pancarlar ve beyaz eşyalar yola savruldu. Şoför kabinleri büyük hasar alan tırların sürücüleri de ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerin Ramazan S. Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne, Süleyman K. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR