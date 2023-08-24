Erzurum'da köye inen ayı yavrusu annesine götürüldü

Erzurum'un Oltu ilçesinde gece yarısı köye gelen ayı yavrusu, köy muhtarı tarafından yakalanarak annesine kavuşması için doğaya salındı.

Köye inen yavru ayıyı annesine kavuşturmak için seferber oldular

ERZURUM - Erzurum'da köye inen ayı yavrusunu köy muhtarı tarafından annesine götürüldü.

Erzurum'un Oltu ilçesi İnci Mahallesinde gece yarısı köye gelen ayı yavrusunu yakalayan Muhtar İsmail Altaş, yavru ayıyı annesine kavuşması için pikapla köy dışına götürerek doğaya saldı.

Muhtar İsmail Altaş daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi.