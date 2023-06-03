Erzurum'da Kamp Sezonu Açıldı

Erzurum'un Uzundere İlçesinde kamp sezonu açıldı. Genç girişimci yılda yüzlerce öğrenciyi kamp alanlarına götürüyor.

Erzurum'un Uzundere İlçesinde kamp alanları öğrencilerle doldu taştı. Bu sene havaların soğuk geçmesi nedeni ile geç açılan kamp sezonu Atatürk Üniversitesi öğrencileri ile açılış yaptı.

Uzundere ilçesinde bulunan Tortum Gölündeki yarım adada 100 öğrenci bir genç girişimci tarafından organize edilen kampa getirildi. Eğlenceli vakit geçiren gençler üniversiteye daha iyi motive olabilmek için her yıl kamp organizasyonu düzenliyor. Genç girişimci Muhammet Öztürk kurucusu olduğu Atabüs kamp organizasyon şirketi aracılığı ile yüzlerce üniversiteli genci uygun fiyatlı kamp alanlarına götürüyor. Uzundere ilçesinde saymakla bitmeyecek kamp alanları mevcut. Bu alanlara getirilen gençler okula daha çok motive oluyor ve streslerini bu alanlarda atıyorlar. Kamp alanlarında konser düzenleniyor, Ateş yakılıyor ve yemek yapılıp gençlere sunuluyor. - ERZURUM