Ereğli'de maden ocağında göçük: İşçiler mahsur kaldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesi'nde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler maden ocağına girerek mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Armutçuk Müessesi'nde göçük meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler maden ocağına girerek mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde bulunan Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesinde meydana geldi. İddiaya göre maden ocağında işçiler çalıştığı sırada göçük meydana geldi. Göçük ihbarı üzerine bölgeye, AFAD, UMKE, TTK Tahlisiye ekibi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. TTK Tahlisiye ekipleri, maden ocağına girerek, ocakta mahsur kaldığı değerlendirilen işçilerin tahliye edilmesi için çalışmaya başladı.