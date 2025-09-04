Emeklilerin yeni rotası belli oldu: Bavulunu kapan bu 3 ilçeye göç ediyor

Son yıllarda Türkiye'de emekliler arasında dikkat çekici bir göç hareketi yaşanıyor. Büyükşehirlerin kalabalığı ve gürültüsünden uzaklaşmak isteyen emekliler, doğa ile iç içe, sakin bir yaşam sunan kıyı ilçelerine yönelmeye başladı. Bu doğrultuda öne çıkan üç ilçe, emeklilerin yeni gözdesi haline geldi.

HUZUR ARAYIŞI GÖÇ ROTASINI 3 İLÇEYE KAYIRDI

Emeklilik sonrası daha dingin bir hayat arayan vatandaşlar, Ege Bölgesi'nin cazip sahil ilçelerine doğru yöneliyor. Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir'in Urla ve Seferihisar ilçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi, emekli nüfusunun en çok artış gösterdiği yerleşim birimleri oldu.

URLA: DOĞAYLA İÇ İÇE, HUZURLU BİR YAŞAM

İzmir'in güney kıyısında yer alan Urla, hem doğal güzellikleri hem de tarihi dokusuyla emeklilerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Özellikle deniz manzaralı evlerin ve sessiz sokakların sunduğu huzur ortamı, Urla'yı cazip bir yaşam alanına dönüştürüyor.

SEFERİHİSAR: TÜRKİYE'NİN İLK 'SAKİN ŞEHRİ'

Urla'nın komşusu olan Seferihisar ise 'Cittaslow' yani 'Sakin Şehir' unvanını taşıyan ilk Türk ilçesi olarak öne çıkıyor. Yavaş yaşam felsefesinin benimsendiği ilçede organik tarım, doğal pazarlar ve sessiz kırsal alanlar, emeklilerin ilgisini çeken başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

KUŞADASI: TATİL KEYFİYLE TARİHİ MİRAS BİR ARADA

Aydın'a bağlı Kuşadası ise hem tarihi mirası hem de turistik olanaklarıyla emeklilere sosyal açıdan da zengin bir yaşam sunuyor. Deniz kıyısında yaşamak, kültürel etkinliklere katılmak ve yıl boyu tatil havası solumak isteyen birçok emekli, rotasını bu ilçeye çeviriyor.

ARTAN TALEP, GAYRİMENKUL PİYASASINI HAREKETE GEÇİRDİ

Emeklilerin bu üç ilçeye gösterdiği yoğun ilgi, gayrimenkul piyasasında da etkisini hissettirdi. Talebin artmasıyla birlikte konut fiyatlarında yükseliş gözlemlenirken, bölgelerin ekonomik ve sosyal dokusu da bu göçle birlikte dönüşmeye başladı.