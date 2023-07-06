Elazığ'da havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanlar, insanların yaşam alanlarına kadar inmeye başladı. Karakoçan ilçesinde bulunan bir evin bahçesine yerleşen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılan, ev halkını tedirgin ediyor. Yılanlar çiftleşme dansı yaparak ağaca çıkıyor.

Elazığ'da yılanlar bir evi mesken tuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da havaların ısınması ile birlikte ortaya çıkan yılanlar, insanların yaşam alanlarına kadar inmeye başladı. Karakoçan, ilçesinde bulunan bir evin bahçesine yerleşen yaklaşık 2 metre uzunluğundaki iki yılan, ev halkını tedirgin ediyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte arazilerde çok sık bir şekilde görülmeye başlanan yılanlar, evlerin içine kadar inmeye başladı. Karakoçan ilçesi Çayırgülü köyünde ise yılanlar, insanların yaşam alanlarına girdi. 3 gündür insanlara yakın alanla da görülen yılanlar, çiftleşme dansı yaptıktan sonra ağaca çıkıyor.

Yılanları görüntüleyen Berfin Dursun Elmas, "Birbirine sarılarak dans eden yılanlar ağacın tepesine kadar çıktılar. 3 gün oldu evin bahçesinde gitmediler ve bir birlerinden bir türlü ayrılamadılar, tedirginiz" dedi.