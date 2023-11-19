Elazığ'da yağış nedeniyle kamyonet şarampole devrildi, 2 kişi yaralandı

Elazığ'da aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ - Bingöl Karayolu Karakoçan Bağlıağaç mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı yağışlar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi. Kazada, kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ