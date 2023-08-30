Elazığ'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Elazığ - Bingöl kara yolu Bulgurcuk köy yolu kavşağında, Bingöl istikametinden Elazığ istikametine seyir halinde olan 23 BH 566 plakalı otomobil ile aynı istikamette yolun sağ kenarından Bulgurcuk köy yoluna dönen 23 ACH 529 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinde yapılan ilk incelemede motosiklet sürücüsü 79 yaşındaki Ramazan Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ