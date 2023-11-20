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Edirne ve Bulgaristan'daki yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini yükseltti

Edirne ile Bulgaristan'da son dönemde etkili olan yağışlar, Meriç ve Tunca nehirlerinin debisini artırdı. Kuraklık nedeniyle dip seviyede akan nehirler, sağanaklar sayesinde can suyu buldu. Meriç'in debisi 68 metreküpe, Tunca'nın debisi ise 6 metreküpe ulaştı. Ayrıca, suyun yükselmesiyle nehir yataklarında oluşan kum adacıkları da kayboldu.