Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Büyünlü köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Lalapaşa Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangında ormanlık alan ve bölgede arıcılık yapan bir üreticinin kovanları zarar gördü.