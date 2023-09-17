Edirne'de otluk alanda çıkan yangın büyük bir alana yayıldı

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Edirne'de otluk alanda çıkan yangında alevler kısa sürede büyüyerek geniş alana yayıldı.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'ndeki otluk alan henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, geniş alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından söndürüldü. - EDİRNE