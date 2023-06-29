Düzce'de sağanak etkili oluyor
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Meteorolojik verilerin ardından Düzce'de sağanak etkili oluyor. Şehirde gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.
- Düzce'de sağanak etkili oluyor
DÜZCE - Meteorolojik verilerin ardından Düzce'de sağanak etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Düzce Valiliği, şehirde gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinde şehrin yüksek kesimlerinde başlayan yağış, şehir genelinde şiddetli rüzgarla birlikte etkisini göstermeye başladı.
Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü şehirde sabah saatlerinde de etkisini sürdüren yağışın, gün boyu devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Yaşam