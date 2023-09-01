Düzce'de Fındık İşçilerini Taşıyan Traktör Römorku Şarampole Yuvarlandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen kazada, fındık işçilerini taşıyan traktör römorku şarampole yuvarlandı ve 13 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'de fındık işçilerini taşıyan traktör römorku şarampole yuvarlandı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmanhanım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battallar mevkiinde fındık toplamaktan dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör sürücüsü A.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römork şarampole yuvarlandı. Kazanın 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi ile bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri şarampole uçan traktördeki yaralıları ambulans ekiplerine ulaştırdı. Kazada yaralanan 13 kişi ambulanslarla Düzce'de ki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - DÜZCE