Doğu Akdeniz'de Şiddetli Yağış ve Fırtına Kentte Hayatı Olumsuz Etkiledi

AFAD'ın meteorolojik uyarısının ardından Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak yağış ve fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafiği aksattı.

AFAD'ın 72 il ile ilgili yaptığı meteorolojik uyarının ardından Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak yağış ve fırtına kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde cadde ve sokaklardaki su birikintileri trafiğin aksamasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından beklenen yağış kentte etkisini gösterdi. Öğlen saatlerinden sonra başlayan yağmur gece saatlerinde de devam etti. Saatte metrekareye 21-50 kilogram olacağı bildirilen şiddetli yağmur nedeniyle kentteki ana arterlerde trafik adeta durma noktasına geldi. Yağmur suları nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bekledi.

2 bin rakımın üzerindeki bölgelerde karın beklendiği kentte gece geç saatlerde çıkan fırtına da hayatı olumsuz etkilendi. Ekipler her hangi bir aksaklığın yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)