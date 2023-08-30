Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Sera ve Fidanlık Alanında Ürettiği Bitkileri Satışa Sunuyor

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, kendi imkanlarıyla ürettiği 17 çeşitten oluşan 510 bin ağaç, mevsimlik çiçek ve çalı bitkisini toprakla buluştururken, aynı zamanda satışını da gerçekleştiriyor. Belediye, böylelikle istihdam oluşturuyor ve vatandaşlara bitki satışı yapıyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Belediyesi, Sera ve Fidanlık Alanında kendi imkanlarıyla ürettiği 17 çeşitten oluşan 510 bin ağaç, mevsimlik çiçek ve çalı bitkisini toprakla buluştururken, aynı zamanda satışını da gerçekleştiriyor.

Kayapınar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Sera ve Fidanlık Alanında yetiştirdiği bitkilerle tüm parkların ve yeşil alanların ihtiyacını karşılıyor. Belediye, böylelikle hem istihdam oluşturuyor hem de isteyen vatandaşlara çiçek ve ağaç türü bitkilerin satışını yapıyor.

Yaklaşık 92 dönümlük alan üzerine kurulu olan Kayapınar Belediyesi Sera ve Fidanlık alanında, 17 çeşit çalı grubu, 5 çeşit mevsimlik çiçek grubu olmak üzere 510 bin ağaç, mevsimlik çiçek ve çalı bitkisi üretti. Belediye yıl sonuna kadar 1 milyon çalı, 500 bin mevsimlik çiçek ve 20 bin ağaç üretmeyi hedefliyor.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, ilçede peyzaj alanlarında ve yeşillendirmede kullanılmak üzere ürettikleri çalı bitkileri, mevsimlik çiçek ve ağaçlarının satışına başladıklarını söyledi. Yeşil ve doğaya saygılı belediye olarak, 92 dönümlük sera ve fidanlık alanında istihdam ettikleri 52 personelle Diyarbakır'ın ve ilçenin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte ağaç, mevsimlik çiçek ve çalı bitkilerinin üretimini gerçekleştirdiklerini ifade eden Karaman, "Tamamı belediyenin kendi imkanlarıyla ürettiğimiz 510 bin çalı bitkileri, mevsimlik çiçek ve ağaçlarını kar amacı gütmeden vatandaşlarımıza satıyoruz. Üretimimiz tüm hızıyla sürüyor. Hedefimiz 1 milyon çalı, 500 bin mevsimlik çiçek ve 20 ağaç üretmektir. Aralarında, mevsimlik çiçek, çalı gurubu, gül çeşitleri, akçaağaç, tespih ağacı, karaağaç, katalpa, dişbudak, çınar, erguvan, sofora, söğüt, iğde, ıhlamur, mavi selvi, İran çamı, mazı, badem, ceviz, dut ağacının bulunduğu ağaç, çalı bitkileri ve mevsimlik çiçek satışı için vatandaşlarımızı sera ve fidanlık alanına bekliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR