Depremzede Terzi, Türk Kızılayı'nın Desteğiyle İşine Geri Döndü

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremden sonra yaşadığı Hatay'dan ayrılarak Kocaeli'ye giden depremzede terzi Erdoğan Kekeç (62), yeniden döndüğü memleketinde Türk Kızılayı'nın desteğiyle yeniden işine başladı.

Terzilik mesleğinde 40 yılı geride bırakan Erdoğan Kekeç'in Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerde Kırıkhan ilçesinde evi ve iş yeri hasar aldı. Depremden sonra Kocaeli'ye giden ve 6 ay kalan Kekeç, daha sonra Kırıkhan'a döndü. Burada ilçe belediyesinin temin ettiği konteynere Türk Kızılayı tarafından sağlanan ekipmanla yeniden mesleğine dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kekeç, kendisine destek olanlara teşekkür etti. Kızılay tarafından dikiş makinesi, overlok, ütü gibi bir terzinin ihtiyaç duyabileceği tüm malzemeleri temin edilen Kekeç, çalışmalarına başladı. Terzi Kekeç, Kendi vatandaşlarımızı hizmet etmek için döndüm. Sağ kaldığım sürece çalışacağım. Belediye ve Kızılay'a teşekkür ederim" dedi. .(DHA)