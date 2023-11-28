Depremin yıktığı mahalle yerinde dönüşüm bekliyor

Mahallede 59 bina yıkıldı, 4 bin kişi hayatını kaybetti

Mahalle muhtarı, "Hiç kimse kuşkulanmasın herkesin evi yerinde yapılacak"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sırasında 4 bin kişinin hayatını kaybettiği ve depremin simgelerinden 'Ebrar Sitesi'nin de içinde bulunduğu Şazibey Mahallesi, yerinde dönüşüm bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sırasında Onikişubat İlçesi Şazibey Mahallesi'nde 59 bina yıkıldı. Yaklaşık 4 bin kişinin hayatını kaybettiği mahallede 18 bin civarında insan evsiz kaldı. Şehir merkezinde yer alan Hayrullah Mahallesi'nde inşaat çalışmalarına başlanırken, Şazibey Mahalle Muhtarı Cemal Kaya, yetkililere seslenerek kendi mahallelerinde de inşaat çalışmalarının biran önce başlanmasını istedi.

Muhtar Kaya, "Yapım aşamasında bir gelişme yok bekliyoruz. Benim mahallemde 1800 hane evsiz durumda. Mahallemizde 59 bina yıkıldı. Bu insanların bir kısmı konteyner kentlerde, bir kısmı bağ evlerinde bir kısmı ise kiralarda yaşıyor. Cumhurbaşkanım yetkililerimize bir görev verirseniz, bir an önce başlanmasını istiyoruz. Bugün Hayrullah Mahallesi'nde inşaat başlandı ancak Şazibey Mahallesi'ndeki insanlarımız bekliyor" dedi.

Mahallenin yerinde yeniden yapılacağını ifade eden Kaya, "Mahalle sakinlerimize şunu söylemek istiyorum. Bizim mahallemiz yerine yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile görüştüm ve bana, 'muhtarım hiçbir sıkıntı yok mahallemiz yerine yapılacak ve en kısa zamanda başlanacak' dedi. İnşallah biz onu bekliyoruz yani hiç kimse kuşkulanmasın herkesin evi yerinde yapılacak. Tekrar inşallah mahalle sakinlerimiz gelip mahallemizde ikamet edecekler" ifadesini kullandı.

Mahallede iş yeri yoğunluğunun da fazla olduğunu ancak depremzedelerin önceliğinin konut olduğunu söyleyen Kaya, "Zemin artı dört kat olarak deniliyor binalar. Kesinlikle 5-6 kat yok yasaklandı. Benim mahallemde 4 bin vatandaşımız rahmetli oldu. Bizim inşallah talebimiz bir an önce mahallemize sahip çıkılması. Bir an önce bu mahallemizin tekrar ayağa kalkmasını diliyoruz. İş yerlerimizde de sıkıntılar var ama iş yerlerimiz ev sahipleri kadar perişan değiller. Az çok çadır ve konteyner ile ticaret işine bakıyorlar ancak mahalle olmayınca ticarette zayıf. İnşallah onların da bir an önce ayağa kalkmasını bekliyoruz. Yapılacak olan konutlar Kahramanmaraş'ın siluetini çok güzel şekilde görecek. Mahallemiz olmaz ise Kahramanmaraş'ta olmaz herkes te bunun farkında" diye konuştu.

Depremzede Mehmet Ali Avşar ise, "Ben yerinde dönüşüm çerçevesinde cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz. Kış mevsimi geldi ve bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.