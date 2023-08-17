Datça'da Marmara Depremi farkındalık eğitimi düzenlendi

Muğla'nın Datça ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla farkındalık eğitimi düzenlendi. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME) tarafından Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte deprem anında yapılacaklar, arama kurtarma ve malzemeleri hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme broşürleri dağıtımı ile görsellerin izletildiği etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.