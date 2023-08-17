Datça'da Marmara Depremi farkındalık eğitimi düzenlendi
Yaşam Haberleri
Muğla'nın Datça ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla farkındalık eğitimi düzenlendi. Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-AME) tarafından Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte deprem anında yapılacaklar, arama kurtarma ve malzemeleri hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme broşürleri dağıtımı ile görsellerin izletildiği etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Muğla'nın Datça ilçesinde 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin yıldönümü dolayısıyla farkındalık eğitimi düzenlendi.
Mahalle Afet Gönüllüleri Derneğince (MAG-AME) Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen etkinlikte deprem anında yapılacaklar, arama kurtarma ve malzemeleri hakkında bilgi verildi.
Bilgilendirme broşürleri dağıtımı ile görsellerin izletildiği etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiliyle karşılandı.