Çorum'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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Çorum-Ankara kara yolu Kınık köyü kavşağında meydana gelen kazada, Durmuş Ç. idaresindeki tır şarampole devrildi. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Mesut B. yönetimindeki 05 LA 571 plakalı otomobil, Çorum-Osmancık kara yolu Narlı Çayı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşam