Çarşamba Orman Parkı Misafirlerini Ağırlıyor

Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirilen Çarşamba Orman Parkı, misafirlerine aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri, kültürel faaliyetlerin yanı sıra spor branşlarıyla ilgilenebilecekleri büyük bir merkez sunuyor. Park, Karadeniz Bölgesi'nin en geniş sahillerinden birine sahip olup, fıstık çamları ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Çarşamba Orman Parkı'nda ilerleyen zamanlarda çeşitli festivaller ve organizasyonlar düzenleneceği belirtiliyor.

Çarşamba Orman Park, misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi tarafından Hürriyet-İstiklal mevkinde bulunan 50 hektarlık alanda B tipi mesire alanı olarak hayata geçirilen Çarşamba Orman Parkı, Samsun merkeze 35 kilometre uzaklıkta 40 dakikalık mesafede, Çarşamba'ya ise 20 kilometre mesafede yaklaşık 30 dakikalık uzaklıkta bulunuyor.

Çarşamba Belediyesi, Çarşamba Orman Parkı'nı insanların aileleriyle hoşça vakit geçirebileceği, kültürel faaliyetlerin yanı sıra spor branşlarıyla ilgilenebilecekleri büyük bir merkez olarak vatandaşların hizmetine kazandırdı.

Karadeniz Bölgesi'nin en geniş sahillerinden birine sahip olan park, aynı zamanda fıstık çamları ile eşsiz bir doğal güzelliği barındırıyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'nın doğal güzellikleri, tarihi unsurları, cana yakın insanı ile kendine müstesna, çok özel ve güzel bir ilçe olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Yeşilırmak'ın eşsiz manzarasında, yemyeşil ağaçların arasında görenin bir daha bakmak isteyeceği birbirinden güzel yerlerimiz mevcut. Çarşamba Orman Parkı'mız da bu kapsamdaki bir mesire alanı. Çarşamba Orman Parkı'mız hem yöre halkımız, Çarşambalı kardeşlerimiz tarafından hem de çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımız tarafından çokça sevildi. Orman parkımızda ilerleyen zamanlarda çeşitli festivaller, organizasyonlar düzenlemeyi planlıyoruz. Orman parkımız çam ağaçlarının arasında, özgürce nefes alıp kuş sesleri eşliğinde eşsiz manzaranın tadını çıkarabileceğimiz bir yer. Hemşehrilerimiz aileleri ve sevdikleriyle gelip pikniklerini yaparak güzel havanın tadını çıkarıyor. Çarşamba Orman Parkı'nda çalışmalarımızın tamamı bittiğinde kır lokantası, yürüyüş yolları, amfi tiyatro alanı, çocuk oyun parkları, tıbbi ve aromatik bitki bahçeleri, kamp alanları, gençlerin ve sporseverlerin doğa sporları, plaj sporu turnuvaları, festivaller gibi birçok etkinliğe katılabilecekleri alanlar vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olacak. Yaz aylarının gelmesiyle plaj voleybolu, futbolu gibi birçok spor branşının turnuvaları da vatandaşlarımızla buluşuyor."